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Benzin istasyonu yanındaki binada korkutan yangın

İstanbul Esenyurt'ta akaryakıt istasyonunun yanındaki 3 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

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