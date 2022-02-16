Anasayfa Video Galeriler Gündem Benzin istasyonu yanındaki binada korkutan yangın Benzin istasyonu yanındaki binada korkutan yangın 16 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 17:50 İstanbul Esenyurt'ta akaryakıt istasyonunun yanındaki 3 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620d0f2fad2f65341650e5e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Denizde yüzerken köpekbalığına yem oldu! Kan donduran görüntüler Taksi şoförü testereyle dehşet saçtı Erbakan'dan ortalığı karıştıracak çağrı: ''6284 sayılı kanun derhal iptal edilmelidir'' ''Edep'' çıkışı yapan Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına vurduğu video gündem oldu Zorla nişanlanmıştı... 16 yaşındaki genç kızı katletti! Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez ''Bilal'in BMW'yi nasıl aldığını'' açıkladı Ünlü anketçi Erdoğan giderse ne olacağını açıkladı! Doların vereceği tepkiyi de söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu böyle selamlaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de gençlerle sohbet etti