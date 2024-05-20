Anasayfa Video Galeriler Gündem Benzin istasyonunda ilginç anlar: Bir kadın sokakta duş aldı Benzin istasyonunda ilginç anlar: Bir kadın sokakta duş aldı 20 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 02:10 Güncelleme: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 02:10 Düzce'de bir kadın, akaryakıt istasyonunda oto yıkama için kullanılan bölümde tazyikli suyla kendisini yıkattı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664a86eb9ec84e2a670a2ef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Edirne'de skandal: Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı İstanbul'da AVM'de panik: 5 kat aşağı uçtu Antalya'da 20 bin kişilik fener alayı Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe bayrağı açtılar 7 kişi yaralanmıştı... Bağ evindeki patlamanın altından yasak ilişki çıktı Atatürk'e benzerliğiyle tanıyordu; 19 Mayıs'ta zeybek oynadı Bir kadın daha katledildi: 10 yerinden bıçaklandı Müstehcen çocuk fotoğrafıyla 1,5 milyon TL'lik vurgun İstanbul'da güpegündüz yabancı uyruklu cinayeti kamerada