Benzin istasyonunda ilginç anlar: Bir kadın sokakta duş aldı

Düzce'de bir kadın, akaryakıt istasyonunda oto yıkama için kullanılan bölümde tazyikli suyla kendisini yıkattı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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