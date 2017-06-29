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  3. 29 Haziran 2017 11:15

Benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada

Niğde'deki bir benzin istasyonunda görevliye 'Ne bakıyorsun?' dedikten sonra kafa atan ve arabadan aldığı silahla havaya ateş eden müşteri, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Adanalılar sıcaklarda bici bici ile serinliyor
Adanalılar sıcaklarda bici bici ile serinliyor
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40 derece sıcaklık onlar için serin hava
40 derece sıcaklık onlar için serin hava
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Eve yapılan baskında çamaşır makinesinden uyuşturucu çıktı
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Kulağından arı soktu, kalp krizinden hayatını kaybetti
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Diyarbakırda korkutan yangın
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Ölümden saniyelerle kurtuldu