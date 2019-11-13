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  3. 13 Kasım 2019 09:55

Benzin istasyonunda sürpriz misafir kamerada

Kastamonu'da, akaryakıt istasyonuna giren ayı paniğe neden oldu. O anlar, anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Dünyanın en rahat hırsızı İstanbul'da güvenlik kamerasında!
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