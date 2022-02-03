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  4. Benzin istasyonunda ''zam'' kavgası! tekmeler yumruklar havada uçuştu

Benzin istasyonunda ''zam'' kavgası! tekmeler yumruklar havada uçuştu

İstanbul’da akaryakıt fiyatlarına gelecek zam öncesinde, sürücüler ile akaryakıt istasyonu çalışanları arasında kavga çıktı. Kavganın "gelecek zam öncesinde istasyon çalışanlarının benzin vermemesi" nedeniyle çıktığı iddia edildi.

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