Anasayfa Video Galeriler Gündem Benzin istasyonunda ''zam'' kavgası! tekmeler yumruklar havada uçuştu Benzin istasyonunda ''zam'' kavgası! tekmeler yumruklar havada uçuştu 03 Şubat 2022 Perşembe Saat: 14:45 İstanbul’da akaryakıt fiyatlarına gelecek zam öncesinde, sürücüler ile akaryakıt istasyonu çalışanları arasında kavga çıktı. Kavganın "gelecek zam öncesinde istasyon çalışanlarının benzin vermemesi" nedeniyle çıktığı iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fbc071bc5a1b43b8377d73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BTP lideri Hüseyin Baş: ''Hani stokçuluk haramdı ?'' Soğuktan donmuş kurt bulundu İstanbul'da minibüsçüler ortalığı birbirine kattı Yapmadıkları bir bu kalmıştı! Suriyeli sahte rehber Arap turistleri böyle kandırdı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması Türkiye bu görüntüyü konuşuyor: Türk balıkçıdan Yunan askerlerine ayar! Oytun Erbaş, koronavirüs kapmak için yüzüne öksürtmüş İstanbul'da otele tırmanan hırsızlar kamerada Çanakkale'de çay taştı; araçlar sular altında