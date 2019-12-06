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  3. 06 Aralık 2019 18:50

Benzin istasyonundaki patlama anı kamerada

Suudi Arabistan’daki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada şans eseri yaralanan olmazken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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