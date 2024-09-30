Anasayfa Video Galeriler Gündem Benzinlikte yaptığı şovun cezası ağır oldu Benzinlikte yaptığı şovun cezası ağır oldu 30 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 20:25 Güncelleme: 30 Eylül 2024 Pazartesi 20:25 Kayseri'de benzinlikte drift atan sürücüye 32 bin TL ceza kesilerek ehliyetine el konuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fadf1b31f4cd4cb1043a33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan yeni göç dalgası açıklaması Bu daha fragman: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları TEKNOFEST'e böyle hazırlandı Önce döverek bayılttılar, sonra elektrik vererek öldürdüler İstanbul'da iki bina tahliye edildi Antalya sahilinde kahreden ölüm: Minik Ezgi kumların altında kaldı Bir kayıp genç kız daha: Günlerdir haber alınamıyor Sosyal medya fenomeni İstanbul'da ortalığı birbirine kattı İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı Van Ferit Melen Havalimanı’nda yangın