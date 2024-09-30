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  4. Benzinlikte yaptığı şovun cezası ağır oldu

Benzinlikte yaptığı şovun cezası ağır oldu

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Kayseri'de benzinlikte drift atan sürücüye 32 bin TL ceza kesilerek ehliyetine el konuldu.

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