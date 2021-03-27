Anasayfa Video Galeriler Gündem Berat Albayrak için bir dikkat çeken iddia daha Berat Albayrak için bir dikkat çeken iddia daha 27 Mart 2021 Cumartesi Saat: 09:15 Milli Görüş’ün yayın organı TV5 kanalında Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605ecd89ecf0fa40de226253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da alevlerin içinde hayat mücadelesi böyle görüntülendi İstanbul'da ''kepenk altı'' koronavirüs partisi baskını Davutoğlu'ndan Erdoğan'a videolu soru Kadıköy'deki İstanbul Sözleşmesi eylemine polis engeli Tazminatlarını alamayan işçiler cenaze namazında bakın ne yaptılar! Ali Babacan konuşurken sahneye fırladı: Simit satmama izin vermiyorlar ''Pazara gidiyoruz'' diye evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı 220 kilo ağırlığı kaldırırken göğüs kası yırtıldı Korkunç olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü