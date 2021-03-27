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Berat Albayrak için bir dikkat çeken iddia daha

Milli Görüş’ün yayın organı TV5 kanalında Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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