Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Berat Albayrak’ın dönüşüne hazır olun'' ''Berat Albayrak’ın dönüşüne hazır olun'' 22 Mart 2021 Pazartesi Saat: 08:05 Ekranların en çok "tepki çeken" isimlerinin başında gelen Rasim Ozan Kütahyalı bu sefer de "Berat Albayrak'ın muhteşem ve kuvvetli dönüşüne hazır olun" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605825969b24973d927bcfe7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sirkte korku dolu anlar! Filler dehşet saçtı Sokağa çıkamayan kadınlar, cama çıktı! Genç kadını ve çocuklarını dayaktan mahalleli kurtardı! Teşkilat'a damgasını vuran sahne Masumlar Apartmanı'na sürpriz transfer Dolar alev aldı; CHP, Erdoğan'ın bu konuşmasını paylaştı! Rejim güçlerinden İdlib'e kanlı saldırı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü Abdullah Gül’den Bahçeli'ye ''videolu'' yanıt