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''Berat Albayrak’ın dönüşüne hazır olun''

Ekranların en çok "tepki çeken" isimlerinin başında gelen Rasim Ozan Kütahyalı bu sefer de "Berat Albayrak'ın muhteşem ve kuvvetli dönüşüne hazır olun" dedi.

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