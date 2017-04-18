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  3. 18 Nisan 2017 23:20

Beratcanın babası annenin de ceza almasını istedi

İstanbul Kartal’da servis şoförü tarafından öldürülen 10 yaşındaki Beratcan Karakütük’ün babası Ergün Karakütük mahkeme kararıyla ilgili, beklediği bir sonuç olmadığını ve anne Türkan Karakütük’ün de ceza alması gerektiğini söyledi.

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