Anasayfa Video Galeriler Gündem Berber bile lüks... Saç kesim fiyatları aldı başını gidiyor Berber bile lüks... Saç kesim fiyatları aldı başını gidiyor 26 Ocak 2024 Cuma Saat: 16:45 Güncelleme: 26 Ocak 2024 Cuma 16:45 Yeni yıl ile birlikte berberler de saç kesim fiyatlarını güncelledi. İstanbul'da geçtiğimiz yıl 150-200 lira bandında olan tıraş fiyatları, bu yıl 500 liraya kadar çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b3b790b7a14f2b0f053b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 49 torbacı yakalandı Bir yolcu otobüsü kazası daha! Yaralılar var Büyükçekmece Gölü'nde ceset bulundu İmamoğlu’ndan ‘cami’ sorusuna: ''Yaradan’a dua etmeye geliyorum, hava atmaya değil'' Erdoğan, Ankara ve İstanbul'dan sonra 2 ili daha işaret etti İTÜ profesörü İstanbul'da deprem hazırlığı için gerekli süreyi açıkladı İki çocuk çöken duvarın altında kaldı İstanbul'da hareketli dakikalar! Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı Memleket Partisi'nin yerel seçim kararı belli oldu; İnce açıkladı