Berber bile lüks... Saç kesim fiyatları aldı başını gidiyor

Yeni yıl ile birlikte berberler de saç kesim fiyatlarını güncelledi. İstanbul'da geçtiğimiz yıl 150-200 lira bandında olan tıraş fiyatları, bu yıl 500 liraya kadar çıktı.

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