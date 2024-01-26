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  4. Berber bile lüks... Saç kesim fiyatları aldı başını gidiyor

Berber bile lüks... Saç kesim fiyatları aldı başını gidiyor

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Yeni yıl ile birlikte berberler de saç kesim fiyatlarını güncelledi. İstanbul'da geçtiğimiz yıl 150-200 lira bandında olan tıraş fiyatları, bu yıl 500 liraya kadar çıktı.

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