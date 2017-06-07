  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Haziran 2017 11:15

Berber dükkanında uyuşturucu arayan polis, çelik kasada silah buldu

Beyoğlu’nda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen narkotik timleri berber dükkanında kasa içerisinde silah ele geçirdi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Video Galeri
Tahta çantada uyuşturucu zulası çıktı
Tahta çantada uyuşturucu zulası çıktı
Video Galeri
Sedat Şahin hakim karşısında
Sedat Şahin hakim karşısında
Video Galeri
Bu mahallede davul çalmaya korkuyorlar
Bu mahallede davul çalmaya korkuyorlar
Video Galeri
İranda çifte saldırı
İranda çifte saldırı
Video Galeri
İstanbul Bağcılarda soygun girişimi
İstanbul Bağcılarda soygun girişimi
Video Galeri
İkinci elin kalbi bu pazarda atıyor
İkinci elin kalbi bu pazarda atıyor