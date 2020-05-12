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  3. 12 Mayıs 2020 17:55

Berber koronaya yakalandı, belde karantinada!

Burdur'un Bucak ilçesinde bir berberin koronavirüs test sonucu pozitif çıkmasının ardından hastanın temas ettiği kişiler de tespit edildi.

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Bakan tarih verdi: İşte önlemlerin yumuşatılacağı tarih
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