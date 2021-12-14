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Berberde korku dolu anlar: Tıraş olurken kalp krizi geçirdi

Adana’da bir genç berberde tıraş olurken kalp krizi geçirdi. İlk müdahaleyi berberin yaptığı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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