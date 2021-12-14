Anasayfa Video Galeriler Gündem Berberde korku dolu anlar: Tıraş olurken kalp krizi geçirdi Berberde korku dolu anlar: Tıraş olurken kalp krizi geçirdi 14 Aralık 2021 Salı Saat: 15:35 Adana’da bir genç berberde tıraş olurken kalp krizi geçirdi. İlk müdahaleyi berberin yaptığı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b88f9064f5e003f5175223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara Üniversitesi'nde çok sayıda öğrenci gözaltında Avukatı, Sedat Peker'in son durumunu açıkladı BTP lideri Baş'tan Atatürk'e ''dinsiz'' diyenlere sert cevap İstanbul'da taksici ile yolcu bu sefer ''uzun mesafe'' yüzünden tartıştı Cep telefonu hırsızı öğretmen çıktı Düğündeki sahne şovu felaketle bitti Yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı İstanbul'da 2 milyon TL'lik lüks otomobil trafikte küle döndü Bu iddia olay olur: ''Türkiye ile Katar '21 dolar 22 TL'' olarak anlaştı''