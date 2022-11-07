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  4. Berberin terapi yöntemi şaşkına çevirdi: Müşterilerinin kafasına terlikle vuruyor

Berberin terapi yöntemi şaşkına çevirdi: Müşterilerinin kafasına terlikle vuruyor

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Adana'da bir berber, müşterisinin kafasına 'anne terliğiyle' vurarak masaj yapmasını istemesi sonrasında gündem oldu.

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