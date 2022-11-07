Anasayfa Video Galeriler Gündem Berberin terapi yöntemi şaşkına çevirdi: Müşterilerinin kafasına terlikle vuruyor Berberin terapi yöntemi şaşkına çevirdi: Müşterilerinin kafasına terlikle vuruyor 07 Kasım 2022 Pazartesi Saat: 22:25 Güncelleme: 07 Kasım 2022 Pazartesi 22:25 Adana'da bir berber, müşterisinin kafasına 'anne terliğiyle' vurarak masaj yapmasını istemesi sonrasında gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63695ba04cf1a06f2b3a3b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana'da sokak ortasında havai fişekli çatışma Kabine toplantısı başladı Tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü İzmir'deki depremi uyurken hisseden kedilerin görüntüsü olay oldu Hande Sarıoğlu bu sefer de kalça dansıyla gündemde Özenerek hazırladığı otomobilini iPhone 14 Pro Max takasına açtı Türk bilim insanlarının kanser aşısında heyecanlandıran gelişme İşte dünyanın en güçlü adamı Ardahan'da TOKİ kura çekimi yapıldı