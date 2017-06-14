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TBMM'DE GERGİNLİK ! CHP'LİLER MECLİS'İ TERK ETTİ
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  3. 14 Haziran 2017 16:45

Berberoğlu'nun karardan sonra ilk sözleri

Tutuklama kararı sonrası Enis Berberoğlu, adliye koridorunda konuştu.

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Mehmetçikten Kato Dağında akşam ezanı
Mehmetçikten Kato Dağında akşam ezanı
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Küçük Mehmetin kaybolduğu bölgenin sakinleri konuştu
Küçük Mehmetin kaybolduğu bölgenin sakinleri konuştu
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ABDde kongre üyesine silahlı saldırı
ABDde kongre üyesine silahlı saldırı
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MİT TIR'ları davasında CHP'li vekil için flaş karar
MİT TIR'ları davasında CHP'li vekil için flaş karar
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Yüzen saraylar Bodrumda buluştu
Yüzen saraylar Bodrumda buluştu
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Eşi ile tartışan adam kendini aracın önüne attı
Eşi ile tartışan adam kendini aracın önüne attı