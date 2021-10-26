Anasayfa Video Galeriler Gündem Berdan Mardini'nin ''annelik'' açıklamasına eski eşi Fatoş Yelliler'den sert yanıt Berdan Mardini'nin ''annelik'' açıklamasına eski eşi Fatoş Yelliler'den sert yanıt 26 Ekim 2021 Salı Saat: 16:01 Bugün TV8'de ekrana gelen magazin programı 2. Sayfa'ya konuk olan ünlü müzisyen Berdan Mardini 'yasak aşk' haberleriyle gündem olan eski eşi Fatoş Yelliler'in anneliğini eleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6177fc27ff0c2b7675267f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üniversite laboratuvarında feci patlama Yerli aşı Turkovac aşısı için son gönüllüler bekleniyor İstanbul'da scooter faciası! Otobüsün altında sürüklendi Selde kaybolan 15 kişi Gürcistan sınırında aranıyor Kim bu ''Erdoğan'a tuzak kuran başdanışmanlar'' ? Arınç'tan dikkat çeken itiraf: ''O zamanlar baş tacımızdı'' Bahçeli: ''Osman Kavala Soros'un kuryesidir, Gezi'nin kışkırtıcısıdır'' İstanbul'da korku dolu anlar! Öğrenci servisi alev alev yandı İBB tarihinde bir ilk: Görme engelliler KAYS ile rahatça gezebilecek