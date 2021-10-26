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  4. Berdan Mardini'nin ''annelik'' açıklamasına eski eşi Fatoş Yelliler'den sert yanıt

Berdan Mardini'nin ''annelik'' açıklamasına eski eşi Fatoş Yelliler'den sert yanıt

Bugün TV8'de ekrana gelen magazin programı 2. Sayfa'ya konuk olan ünlü müzisyen Berdan Mardini 'yasak aşk' haberleriyle gündem olan eski eşi Fatoş Yelliler'in anneliğini eleştirdi.

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