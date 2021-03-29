Anasayfa Video Galeriler Gündem Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun ortalığı karıştıran bebek turu Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun ortalığı karıştıran bebek turu 29 Mart 2021 Pazartesi Saat: 11:40 Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti bebekte görüntülendi. Ünlü çifti gören çiçek satıcıları bir anda arabanın etrafını sardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6061929bb53d8e24bc36a783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatih Altaylı'dan AK Parti'ye olay gönderme Ünlü anketçi açıkladı: CHP’nin adayı ya İmamoğlu olmalı, ya da İlhan Kesici 2021’in ilk ''Süper Ay''ı böyle görüntülendi İstanbul'da pazartesi klasiği! Trafik felç oldu Petrol rafinerisinde patlama İYİ Partili vekiller okul önlüğü giyip, Andımız'ı okudu Bakan Soylu açıkladı; PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe! Uçtu uçtu kedi uçtu! İzmir'de korkutan görüntüler ''Meğer gerçekten insanlık ölmüş'' dedirten görüntü!