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  4. Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun ortalığı karıştıran bebek turu

Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun ortalığı karıştıran bebek turu

Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti bebekte görüntülendi. Ünlü çifti gören çiçek satıcıları bir anda arabanın etrafını sardı.

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