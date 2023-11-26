Anasayfa Video Galeriler Gündem Beren Saat'in Son Çağrı'daki erotik sahnesi olay oldu Beren Saat'in Son Çağrı'daki erotik sahnesi olay oldu 26 Kasım 2023 Pazar Saat: 21:55 Netflix'te yayınlanan ve Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'u Aşk-ı Memnu dizisinden yıllar sonra biraraya getiren İstanbul İçin Son Çağrı filminde Beren Saat'in erotik sahnesi gündeme oturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656394ad22c795aa5e027d23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale’de sel ve fırtına boğazın rengini değiştirdi Fırtınada yıldırımın düştüğü an kamerada Türkiye'nin yerli ''KARAOK''u 12'den vurdu Bir aile içi katliam daha: Eşini katletti, annesini yaraladı Şiddetli rüzgarda üzerine ağaç devrilen midibüs hurdaya döndü Adana'da su borusu patladı, yollar nehre döndü Fuhuş operasyonunda polisi şoke eden liste Çocuk parkı alevler içinde kaldı! Kundaklama iddiası var İstanbul'da deniz taştı, evler sular altında kaldı