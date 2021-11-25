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  4. Bergen film ekibinden kadına şiddete tepki: Sen affetsen ben affetmem

Bergen film ekibinden kadına şiddete tepki: Sen affetsen ben affetmem

Bergen film ekibi, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününde, "Sen Affetsen Ben Affetmem" pankartı açarak, erkek şiddetine tepki gösterdi.

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