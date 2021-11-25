Anasayfa Video Galeriler Gündem Bergen film ekibinden kadına şiddete tepki: Sen affetsen ben affetmem Bergen film ekibinden kadına şiddete tepki: Sen affetsen ben affetmem 25 Kasım 2021 Perşembe Saat: 18:56 Bergen film ekibi, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününde, "Sen Affetsen Ben Affetmem" pankartı açarak, erkek şiddetine tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619fb22382e02e26864a4d43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Öğretim görevlisinden AK Parti'yi protesto edenlere skandal sözler Bunalıma girip intihar etmek isteyen eski hostes güçlükle ikna edildi İBB Meclisi'nde mikrofon kapattıran gerginlik Çok konuşarak dolandırdı! Kasada 9 yaşındaki çocuğun durduğunu görünce... İşitme engelli genci dövüp, sosyal medyada yayınlamıştı: İfadesi ortaya çıktı Seyhan Soylu’dan olay iddia: Nihat Doğan ve Serpil Çakmaklı... MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 6 terörist öldürüldü Aksaray'da korkutan yarıklar Aile sağlığı merkezinde satırlı dehşet!