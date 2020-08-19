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  3. 19 Ağustos 2020 13:50

Bergüzar Korel gözyaşları içinde Bakan Koca’dan yardım istedi

Bergüzar Korel, gözyaşları içinde çektiği videoda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek SMA hastası çocuklar için ilaç alınamadığını için yardım istedi.

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Yaşlı kadının tahlihsiz ölümü kamerada
Yaşlı kadının tahlihsiz ölümü kamerada
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Prof. Dr. Ceyhan: Ortak makyaj malzemesi, virüsü 4-5 saatte bulaştırabilir
Prof. Dr. Ceyhan: Ortak makyaj malzemesi, virüsü 4-5 saatte bulaştırabilir
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İstanbul'da DHKP-C operasyonu
İstanbul'da DHKP-C operasyonu
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Seyir halindeki otobüste maske kavgası kamerada
Seyir halindeki otobüste maske kavgası kamerada
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Polisler, İBB'nin Kanal İstanbul afişlerini söktü!
Polisler, İBB'nin Kanal İstanbul afişlerini söktü!
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Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var
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