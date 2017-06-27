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  3. 27 Haziran 2017 13:15

Berivanların zorlu bayram mesaisi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Berivanların zorlu mesaisi bayramda da devam ediyor. Günün belirli saatlerinde yaylaya çıkan Berivanlar, koyun ve keçilerden sağdıkları sütle yoğurt ve peynir yaparak, bunları ilçe merkezinde satıyor.

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