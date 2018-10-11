  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Ekim 2018 15:51

''Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var''

Arda Turan ve popçu Berkay arasında yaşananlar gündemdeki sıcaklığını korurken Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında Arda Turan'ın Berkay'ın eşi için, 'O önce kendi kocasının sapkın ilişkilerine baksın.' dediği ileri sürüldü.

Bilgin Pro
Video Galeri
Sinan Akçıl Berkay’ı ziyaret etti
Sinan Akçıl Berkay’ı ziyaret etti
Video Galeri
Külliye’nin mutfağı öğrencilere emanet
Külliye’nin mutfağı öğrencilere emanet
Video Galeri
İstanbul’da okulda yangın paniği
İstanbul’da okulda yangın paniği
Video Galeri
Arda Turan-Berkay kavgasına soruşturma
Arda Turan-Berkay kavgasına soruşturma
Video Galeri
Türküler eşliğinde kuru fasulye hasadı
Türküler eşliğinde kuru fasulye hasadı
Video Galeri
Keçi valiz gibi taşındı
Keçi valiz gibi taşındı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM