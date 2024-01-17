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  4. Berrak Tüzünataç kalöa dansı ile sosyal medyayı salladı

Berrak Tüzünataç kalöa dansı ile sosyal medyayı salladı

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Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medyada paylaştığı kalça dansıyla gündeme geldi.

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