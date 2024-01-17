Anasayfa Video Galeriler Gündem Berrak Tüzünataç kalöa dansı ile sosyal medyayı salladı Berrak Tüzünataç kalöa dansı ile sosyal medyayı salladı 17 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 17:30 Güncelleme: 17 Ocak 2024 Çarşamba 17:30 Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medyada paylaştığı kalça dansıyla gündeme geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a7e49f72aca232b604f253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zam oranını duyan belediye çalışanları başkanı omuzlarına aldı Suriyelilerden Suriyeliye sopalı linç girişimi İstanbul'un ünlü yeraltı AVM'sinde yangın paniği İstanbul'da ''çıplak'' soygun kamerada İstanbul'un çöle dönen barajı yeniden suyla doldu Düğünde annesine küfür eden yeğenini öldürdü! Cinayet anı kamerada Fahiş kiranın ardından şimdi de fahiş aidat krizi: Yüzde 220 zam yapan var! Motosikletliyi kovalayan polis aracı kaza yaptı! O anlar kamerada İstanbul'un göbeğinde sokak köpeği alarmı! Yaşlı kadın kabusu yaşadı