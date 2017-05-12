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ATATÜRK'E HAKARETTEN ARANAN SÜLEYMAN YEŞİLYURT TESLİM OLDU
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  3. 12 Mayıs 2017 14:45

Beşiğinde uyuyan bebeği sopayla öldürdü

Kars’ta beşiğinde uyuyan 2 yaşındaki bebeği sopayla vurarak öldüren zanlı yoğun güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.

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İstanbul polisinden kapkaççılara nefes kesen baskın
Vatandaşa kan kusturuyorlardı; polisten nefes kesen baskın
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Yurt dışında alınan boşanma kararları artık Türkiye’de de geçerli
Yurt dışında alınan boşanma kararları artık Türkiye’de de geçerli
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Öldürdü, intihar süsü verdi, olay yerine gelip gözyaşı döktü
Öldürdü, intihar süsü verdi, olay yerine gelip gözyaşı döktü
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2. el bisikletler yeni sahipleri için hazırlanıyor
2. el bisikletler yeni sahipleri için hazırlanıyor
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Erken Anneler Günü kutlamasında doyasıya eğlendiler
Erken Anneler Günü kutlamasında doyasıya eğlendiler
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Solo Türkün Gazi kentteki deneme uçuşu nefes kesti
Solo Türkün Gazi kentteki deneme uçuşu nefes kesti