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  3. 04 Ocak 2019 12:25

Beşiktaş 8 milyon 429 bin 708 TL fesih bedeli ödeyecek

Trabzonspor, Burak Yılmaz konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardığını açıkladı. KAP’a bildirimde bulunan bordo-mavililer, Beşiktaş’tan milli oyuncunun fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 kuruş alacağını duyurdu. Trabzonspor Beşiktaş ile anlaşan Burak Yılmaz’ın transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Beşiktaş’tan tecrübeli golcü için 8 milyon 429 bin 708 kuruş fesih...

Bilgin Pro
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