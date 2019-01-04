Beşiktaş 8 milyon 429 bin 708 TL fesih bedeli ödeyecek
04 Ocak 2019 12:25
Beşiktaş 8 milyon 429 bin 708 TL fesih bedeli ödeyecek
Trabzonspor, Burak Yılmaz konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardığını açıkladı. KAP’a bildirimde bulunan bordo-mavililer, Beşiktaş’tan milli oyuncunun fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 kuruş alacağını duyurdu. Trabzonspor Beşiktaş ile anlaşan Burak Yılmaz’ın transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Beşiktaş’tan tecrübeli golcü için 8 milyon 429 bin 708 kuruş fesih...