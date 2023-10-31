Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaş Başkanlığı için bir aday daha Beşiktaş Başkanlığı için bir aday daha 31 Ekim 2023 Salı Saat: 09:20 Güncelleme: 31 Ekim 2023 Salı 09:20 Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, camianın içinde bulunduğu durumu düzeltmek için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğunu dile getirerek “Beşiktaş için üzerime düşen ne ise yapacağım” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65409ccba4f5c032f0155e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı Hainlerin 28 ildeki sığınakları imha edildi Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na: ''Kaybedilmiş koltuğun neyinin kavgasını yapacaksın'' Şeyma Subaşı öyle bir gelinlik giydi ki gören ''hiç giyinmeseydin'' dedi Murat Övünç'e koruma ordusu Hamile kadın öldürüldü, bebeği kurtarıldı Yine bir KYK yurdu, yine bir asansör kabusu Adliyede Can Atalay arbedesi Hamas'tan yeni rehine videosu! Netanyahu'dan yanıt geldi