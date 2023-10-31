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Beşiktaş Başkanlığı için bir aday daha

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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, camianın içinde bulunduğu durumu düzeltmek için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğunu dile getirerek “Beşiktaş için üzerime düşen ne ise yapacağım” dedi.

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