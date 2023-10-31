Beşiktaş Başkanlığı için bir aday daha

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, camianın içinde bulunduğu durumu düzeltmek için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğunu dile getirerek “Beşiktaş için üzerime düşen ne ise yapacağım” dedi.

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