Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaş belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan Ramazan Bayramı mesajı Beşiktaş belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan Ramazan Bayramı mesajı 02 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 10:05 Beşiktaş belediye Başkanı Rıza Akpolat Ramazan Bayramı mesajı yayımladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626f82b3fee90e35ff5cdda3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hilal Kaplan'dan tepki çeken paylaşım: ''Medeni Bağdat Caddesi'ne bakınız'' İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı Ukrayna ordusu salavat getirerek Ramazan Bayramı’nı kutladı İmamoğlu'ndan bayram mesajı: ''Ayrışmayı kendine ilke edinenlerden Allah bu memleketi korusun'' Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Süleymaniye Camisi'nde İngilizce hutbe O Türkiye2nin ''mucize'' insanı! 3 boyutlu yazıcıyla hayata döndü Niran Ünsal hastaneye kaldırıldı İmamoğlu'ndan vatandaşlara bayram çağrısı Gökyüzü kızıla büründü, göz gözü görmedi, çok sayıda kişi hastanelik oldu