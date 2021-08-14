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Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında mültecilere protesto

Süper Lig'in açılış maçında stattan "Ülkede mülteci istemiyoruz" tezahüratları yükseldi.

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