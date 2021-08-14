Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında mültecilere protesto Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında mültecilere protesto 14 Ağustos 2021 Cumartesi Saat: 08:05 Süper Lig'in açılış maçında stattan "Ülkede mülteci istemiyoruz" tezahüratları yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61174f123a2fea4b0f6bd483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatoş Yelliler hakkında bomba iddia: Bir sevgilisi daha var Altındağ'daki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan'ın babası konuştu Prof. Dr. İsmail Cinel: Aşılılara pozitif ayrımcılık gelmeli Kastamonu'daki selde evler neden yıkıldı? Uzman isim anlattı Erdoğan'dan yeni açıklama: ''Doğal felaketler sadece ülkemizde olmuyor'' polis olarak tanıttı Afet bölgesinde çok acı sözler: ''Sevdiklerimiz bize el sallayarak gittiler'' Afet bölgesine yardım taşıyan TIR alev alev yandı Sel sonrası taşan Ezine Çayı, Bozkurt'u böyle yuttu