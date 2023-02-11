Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan güç birliği: Dostluk TIR'ları yola çıktı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan güç birliği: Dostluk TIR'ları yola çıktı 11 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 00:00 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın deprem bölgesine göndereceği yardım TIR'ları bugün aynı anda yola çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e6b069e7606c37a33b6a23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı TRT'den skandal yayın, depremzedeyi böyle susturdular Haluk Levent 850 milyon TL'lik yeni projeyi açıkladı Depremin 116'ncı saatinde anne ve 2 kızı daha sağ kurtarıldı Bakan Karaismailoğlu'ndan kameralar önünde çocuğa tepki çeken hareket Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü Belçika İstiklal Marşlı ile yankılandı ''Suriyeli hırsız'' denmişti, deprem gönüllüsü çıktı Yol kesip yağma yapan şerefsizler yakalandı!