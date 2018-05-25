  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Mayıs 2018 21:30

Beşiktaş iskelesinde korku dolu anlar

İskeleye hızla giren tekne, yolcu almak için bekleyen tekneye sürttü. 3 yolcunun yaralandığı kaza kameraya saniye saniye yansıdı. 

Bilgin Pro
Video Galeri
Bursa’da sel baskını
Bursa’da sel baskını
Video Galeri
Sel kamyonu devirdi
Sel kamyonu devirdi
Video Galeri
Bursa’da yollar dereye döndü, araçlar yolda kaldı
Bursa’da yollar dereye döndü, araçlar yolda kaldı
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
İBB’nin işgali davasında karar
İBB’nin işgali davasında karar
Video Galeri
Akrabalar arasında kavga: 3 ölü, 3 yaralı
Akrabalar arasında kavga: 3 ölü, 3 yaralı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM