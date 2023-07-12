Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaş kampından kötü haber! Antrenmanı yarım bıraktı Beşiktaş kampından kötü haber! Antrenmanı yarım bıraktı 12 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 14:25 Güncelleme: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 14:25 Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’nın Grassau kentinde devam ettiren Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürürken sakatlık yaşayan Umut Meraş, antrenmanı tamamlayamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ae8da55fc76374250298e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da aile içi vahşet! Hem annesini hem babasını katlertti Bu turşucuda yok yok! Çileğin bile turşusu kuruldu Çanakkale Zaferi'nin ''efsanesi'' olan Çanakkale Mönüsü yalanlandı Yolcu uçağı iniş sırasında paramparça oldu Villa değil sanki hayvanat bahçesi! Aslandan maymuna kadar yok yok! İnsan kaçakçısı Suriyeli'den ''pes'' dedirten savunma Gaziantep'te bina çöktü: Yaralılar var! Asrın felaketinden 6 ay sonra işte Antakya'nın son hali... YSP'li Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'i kahkahalara boğan sözler