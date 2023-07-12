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  4. Beşiktaş kampından kötü haber! Antrenmanı yarım bıraktı

Beşiktaş kampından kötü haber! Antrenmanı yarım bıraktı

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Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’nın Grassau kentinde devam ettiren Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürürken sakatlık yaşayan Umut Meraş, antrenmanı tamamlayamadı.

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