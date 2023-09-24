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Beşiktaş kendi evinde güldü!

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

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