Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaş kendi evinde güldü! Beşiktaş kendi evinde güldü! 24 Eylül 2023 Pazar Saat: 20:15 Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65106ea95fa87c60482ba3a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesindeki hasarlı bina can aldı Trafikte akıl almaz kaza: Motosikletli camda asılı kaldı Tüm dünyanın uzaydan beklediği kargo Dünya'ya indi Tam 12 bin fidan dikmişti... Yangın ormanı da öldürdü, onu da TEM'de feci kaza: Alev alev yanan araçta can verdi İstanbul'da orman yangını! Bu görüntüler olay oldu Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti Taksimetreyi açmayıp öyle bir ücret istedi ki... İstanbul'da otobüs tramvaya çarptı