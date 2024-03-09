Beşiktaş Kulübü’nün borcu belli oldu

Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 31 Kasım 2023 tarihindeki borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin TL olduğunu belirtti.

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