Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaş Kulübü’nün borcu belli oldu Beşiktaş Kulübü’nün borcu belli oldu 09 Mart 2024 Cumartesi Saat: 15:35 Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 31 Kasım 2023 tarihindeki borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin TL olduğunu belirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ec57a5b014b0845f0691a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kuyumcuda 3.5 milyon TL’lik soygun! İstanbul'da 317 km hızla makasa gözaltı İstanbul Ortaköy'de restoranda yangın İstanbul'da ATM hırsızları kamerada İmera grubundan AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum'a seçim şarkısı Çanakkale'de 109 yıl sonra kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği'nin yeri belirlendi Rögar fareleri yakalandı: Tam 1 ton kablo çalmışlar Takıntılı aşık ölüm saçtı: 3 ölü, 1 yaralı MHP’li Belediye Başkanı'ndan AK Partili Başkan'a kameraların önünde tehdit