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  3. 03 Haziran 2017 15:45

Beşiktaş kutlamalarında talihsiz kaza

Beşiktaş'ın İstanbul Boğazı'ndaki kutlamaları sırasında 2 tekne birbiriyle sürttü. Meydana gelen kazada teknenin burnunda oturan 2 taraftar, ağır yaralandı.

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İstanbul Boğazı'nda tekne kazası!
İstanbul Boğazı'nda tekne kazası!
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Dünyanın en ünlü burun cerrahları İstanbulda toplandı
Dünyanın en ünlü burun cerrahları İstanbulda toplandı
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Bağcılarda aynı cadde de bu sefer yol cöktü
Bağcılarda aynı cadde de bu sefer yol cöktü
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Beşiktaşlı taraftarlar onlarca tekne ile şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaşlı taraftarlar onlarca tekne ile şampiyonluğu kutluyor
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İstanbulda bomba alarmı! Ekipler olay yerinde...
İstanbulda bomba alarmı! Ekipler olay yerinde...
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Antalyada bir apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı
Antalyada bir apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı