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  3. 03 Haziran 2017 18:15

Beşiktaş kutlamalarında talihsiz kaza

Beşiktaş'ın İstanbul Boğazı'ndaki kutlamaları sırasında 2 tekne birbiriyle sürttü. Meydana gelen kazada teknenin burnunda oturan 2 taraftar, ağır yaralandı.

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Uyuşturucu sevkiyatında son nokta
Uyuşturucu sevkiyatında son nokta
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Erdoğan resti çekti! Eğer taciz olursa...
Erdoğan resti çekti! Eğer taciz olursa...
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Metrobüs arızası uzun kuyruklar oluşturdu!
Metrobüs arızası uzun kuyruklar oluşturdu!
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DEAŞlı teröristlerin eylem hazırlığı görüntüleri ortaya çıktı
DEAŞlı teröristlerin eylem hazırlığı görüntüleri ortaya çıktı
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Beşiktaş'tan dev şampiyonluk kutlaması
Beşiktaş'tan dev şampiyonluk kutlaması
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Macrondan Trumpa videolu mesaj
Macrondan Trumpa videolu mesaj