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HELİKOPTER KAZASINDA 12 KİŞİ ŞEHİT OLDU
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  3. 18 Nisan 2017 16:20

Beşiktaş-Lyon maçından rekor gelir bekliyor

Beşiktaş-Lyon maçından rekor gelir bekliyor. Bilet satışı, reklam ve yayın gelirlerinin en yüksek seviyeye ulaşacağı Perşembe günü Kartal Yuvalarındaki ürün satışlarında sezon rekorunun kırılması hedefleniyor.

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CHP, referandumun iptali için YSKya başvurdu
CHP, referandumun iptali için YSKya başvurdu
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TEM Otoyolunda sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı
TEM Otoyolunda sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı
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MYO tercih edecek öğrencilere uzmanından uyarı
MYO tercih edecek öğrencilere uzmanından uyarı
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Elektronik kelepçeli kadın çocuğuna hırsızlık yaptırdı
Elektronik kelepçeli kadın çocuğuna hırsızlık yaptırdı
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ABD'li isimler hakkında şikayette bulunan avukat konuştu
ABD'li isimler hakkında şikayette bulunan avukat konuştu
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İBB Başkanı Kadir Topbaştan referandum yorumu
İBB Başkanı Kadir Topbaştan referandum yorumu