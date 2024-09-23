Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaş maçı sonrası Arda Turan'ı kızdıran soru Beşiktaş maçı sonrası Arda Turan'ı kızdıran soru 23 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 10:30 Güncelleme: 23 Eylül 2024 Pazartesi 10:30 Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşma sonrası kendisine Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili soru yönetilmesine tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f11932d6b1abd82701da13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 7 bin yıllık Assos Antik Kenti'nde tarih gün yüzüne çıkıyor Lübnan'dan İsrail'e gece boyunca füze yağdı Bursa'da uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti Erdoğan'dan ABD'de seçim yorumu: ''Başkan kim olursa olsun...'' 32 ilde zehir tacirlerine ağır darbe İzmir'de dev operasyon: 149 kişi yakalandı Eski sevgililerin arapsaçına dönen ''hediye'' davası İstanbul'da kaçak kata da kaçak kat çıktılar İki çocuğunu boğulmaktan kurtardı, kendisi öldü