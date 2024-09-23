Beşiktaş maçı sonrası Arda Turan'ı kızdıran soru

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşma sonrası kendisine Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili soru yönetilmesine tepki gösterdi.

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