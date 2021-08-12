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Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı resmen açıkladı

Beşiktaş, geçen sezon şampiyonluğun en önemli isimlerinden olan Rachid Ghezzal ile yeniden anlaştı ve Cezayirli yıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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