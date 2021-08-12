Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı resmen açıkladı

Beşiktaş, geçen sezon şampiyonluğun en önemli isimlerinden olan Rachid Ghezzal ile yeniden anlaştı ve Cezayirli yıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61157ddefde60511ca65381b" allowfullscreen></iframe>