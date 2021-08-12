Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı resmen açıkladı Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı resmen açıkladı 12 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 23:00 Beşiktaş, geçen sezon şampiyonluğun en önemli isimlerinden olan Rachid Ghezzal ile yeniden anlaştı ve Cezayirli yıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61157ddefde60511ca65381b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mülteci tartışmaları devam ederken... Sınır hattında son durum böyle görüntülendi İstanbul'da vahşet! Kafası kesilerek öldürüldü Bursa'da palet fabrikası küle döndü İETT otobüsü alev alev yandı Kılıçdaroğlu: Afganistan'dan sürü halinde geliyorlar Erzincan-Sivas karayolunda heyelan Asansör ile tavan arasına sıkışan bebek hayatını kaybetti Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şimdi de bu paylaşımı ile gündemde Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! Emirhan Yalçın'ı öldüren Yahya Abdo'nun ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika Haberler