Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaş resmen açıkladı: Rıdvan Yılmaz yuvadan uçtu! Gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş resmen açıkladı: Rıdvan Yılmaz yuvadan uçtu! Gözyaşlarını tutamadı 23 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 08:10 Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62db82bc850db350e36051a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafik magandası kamerada! Kaza sonrası darp edildi Kadıköy'de metrobüste yangın paniği Kum fırtınası şehri yuttu! Film sahnelerini aratmayan görüntü Erdoğan: ''Tüm dünyaya müjdeyi biz vereceğiz!'' Diyarbakır'da yabancı uyruklu şüpheli polisi alarma geçirdi Sokakta öpüşen iki kadın rahibenin hışmına uğradı Şenol Güneş Trabzon'da kavgaya denk geldi Aracını satmak için öyle bir ilan verdi ki... Gören dönüp dönüp bir daha bakıyor Kaya Islahı Tamamlandı, Assos Antik Limanı'ndaki Tesisler Açıldı