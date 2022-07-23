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  4. Beşiktaş resmen açıkladı: Rıdvan Yılmaz yuvadan uçtu! Gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş resmen açıkladı: Rıdvan Yılmaz yuvadan uçtu! Gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

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