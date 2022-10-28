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  4. Beşiktaş resmen açıkladı: Şenol Güneş geri döndü

Beşiktaş resmen açıkladı: Şenol Güneş geri döndü

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Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Şenol Güneş oldu.

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