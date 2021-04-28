Beşiktaş şampiyonluğa yürüyor

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, şampiyonluk yolunda çok kritik bir adım attı.

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