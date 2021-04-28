Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaş şampiyonluğa yürüyor Beşiktaş şampiyonluğa yürüyor 28 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 23:10 Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, şampiyonluk yolunda çok kritik bir adım attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6089c14f13110d7d0409b2a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Koca açıkladı: Biontech aşısında iki doz arasındaki süre uzatıldı Galatasaray - Konyaspor maçından kareler Vahşet! Genç kadın kocasının gözleri önünde öldürüldü Prof. Erşan Şen: İçki satışı kanun çıkarılmadan yasaklanamaz 8 yıl önce kaybolan kadın için kan donduran iddia Yoldan geçen 8 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu Meral Akşener, Erdoğan'a ''minnoş'' dedi Tam kapanma için yeni düzenleme geliyor FETÖ firarisi Hakan Şükür, Emre Belözoğlu'nu işaret etti!