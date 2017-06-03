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  3. 03 Haziran 2017 16:15

Beşiktaş Şampiyonluk turunu Boğaz'da attı

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, İstanbul Boğazı'ndaki kutlamalara Anadoluhisarı'ndan başladı.

Video Galeri
Beşiktaş'tan dev şampiyonluk kutlaması
Beşiktaş'tan dev şampiyonluk kutlaması
Video Galeri
Macrondan Trumpa videolu mesaj
Macrondan Trumpa videolu mesaj
Video Galeri
Başkan Yazıcıdan 4 yaşındaki Haticenin talebine cevap
Başkan Yazıcıdan 4 yaşındaki Haticenin talebine cevap
Video Galeri
Beşiktaş kutlamalarında talihsiz kaza
Beşiktaş kutlamalarında talihsiz kaza
Video Galeri
İstanbul Boğazı'nda tekne kazası!
İstanbul Boğazı'nda tekne kazası!
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Dünyanın en ünlü burun cerrahları İstanbulda toplandı
Dünyanın en ünlü burun cerrahları İstanbulda toplandı