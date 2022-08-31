Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaş taraftarı ayaklanacak! A Spor yorumcusundan skandal sözler Beşiktaş taraftarı ayaklanacak! A Spor yorumcusundan skandal sözler 31 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 14:45 A Spor'da "Spor Medyası" programında gazete manşetlerini yorumlayan yorumcu Selahattin Kınalı, Beşiktaş'ın forveti Hollandalı Wout Weghorst'un ailesinin sömürgeci olduğunu söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630f49d0fc888426b847aa13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsmail Saymaz ile Ayşenur Arslan'ın canlı yayındaki tartışması olay oldu Ege beşik gibi sallanıyor! 5.1'lik bir deprem daha Alkollü sürücü polis aracına kafa attı Kılıçdaroğlu: ''Siyasete giren adamın malı, mülkü, gemileri, uçakları olmaz'' İstanbul'da psikopat koca dehşeti: Eski eşini satırla kovaladı Kılıçdaroğlu: ''Siyasete giren adamın malı, mülkü, gemileri, uçakları olmaz'' CHP'den başkomiser hakkında suç duyurusu İkinci el otomobil fiyatları düştü, düşecek derken... Beklenen haber geldi! Karadeniz'de korkutan hortum kamerada!