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  4. Beşiktaş taraftarı ayaklanacak! A Spor yorumcusundan skandal sözler

Beşiktaş taraftarı ayaklanacak! A Spor yorumcusundan skandal sözler

A Spor'da "Spor Medyası" programında gazete manşetlerini yorumlayan yorumcu Selahattin Kınalı, Beşiktaş'ın forveti Hollandalı Wout Weghorst'un ailesinin sömürgeci olduğunu söyledi.

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