Beşiktaş taraftarı Galatasaray derbisi için yola çıktı
05 Mayıs 2019 16:25
Beşiktaş taraftarı Galatasaray derbisi için yola çıktı
Beşiktaş taraftarı, Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatasaray debi maçı için yola çıktı. Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasına gitmek isteyen Beşiktaş taraftarları Vodafone Park’ta toplandı. Saatler öncesinden toplanan taraftarlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslere binerek maçın oynanacağı Ali...