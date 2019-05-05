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  3. 05 Mayıs 2019 16:25

Beşiktaş taraftarı Galatasaray derbisi için yola çıktı

Beşiktaş taraftarı, Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatasaray debi maçı için yola çıktı. Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasına gitmek isteyen Beşiktaş taraftarları Vodafone Park’ta toplandı. Saatler öncesinden toplanan taraftarlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslere binerek maçın oynanacağı Ali...

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Şehit eşinden hainlere tokat gibi yanıt
Şehit eşinden hainlere tokat gibi yanıt
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Galatasaray kafilesi yola çıktı
Galatasaray kafilesi yola çıktı
Video Galeri
Beşiktaş derbi için yola çıktı
Beşiktaş derbi için yola çıktı
Video Galeri
Arazi aracıyla dereyi geçerken mahsur kaldılar
Arazi aracıyla dereyi geçerken mahsur kaldılar
Video Galeri
Beşiktaş taraftarı Türk Telekom Stadyumu’na geldi
Beşiktaş taraftarı Türk Telekom Stadyumu’na geldi
Video Galeri
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AK Parti'den İstanbul seçimleri için yeni hamle
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