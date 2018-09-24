CANLI MAÇ FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ / DERBİDE 2 GOL VAR !
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  3. 24 Eylül 2018 18:45

Beşiktaş taraftarı otobüslerle Kadıköy’e gönderildi

Spor Toto Süper Lig’de bu akşam karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Vodafone Park Stadyumu’nda toplanan Beşiktaş taraftarı, tahsis edilen otobüslerle Kadıköy’e gönderildi. Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılayacak. Ülker Stadı’nda saat 21.00 sıralarında başlayacak olan derbi öncesi stada gidecek olan Beşiktaş...

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