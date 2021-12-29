Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaş taraftarından hakemler için suç duyurusu Beşiktaş taraftarından hakemler için suç duyurusu 29 Aralık 2021 Çarşamba Saat: 14:35 Denizli'de Beşiktaş taraftarları, Konyaspor - Beşiktaş maçının hakemleri Mete Kalkavan ve Arda Kardeşler hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle şikayetçi oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61cc481116a16905df0046f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pitbull çetesi çökertildi Havada taklalar attı... İstanbul'da dehşet anları kamerada Faiz indirimi devam edecek mi? Bakan Nebati ağzından kaçırdı PKK/YPG'li teröristlere ağır darbe CHP'den Bakan Nebati'ye olay olacak ''lakap'' Polis''ev'' diye girdi... İçeride gözlerine inanamadı Gelin Evi'ndeki Ahsen gelinleri kızdırdı İstanbul'da korkunç kaza! Tramvayın altında kaldı Hande Soral anne oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu