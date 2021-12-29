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Beşiktaş taraftarından hakemler için suç duyurusu

Denizli'de Beşiktaş taraftarları, Konyaspor - Beşiktaş maçının hakemleri Mete Kalkavan ve Arda Kardeşler hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle şikayetçi oldu.

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