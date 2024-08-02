Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaş transferi resmen açıkladı Beşiktaş transferi resmen açıkladı 02 Ağustos 2024 Cuma Saat: 22:51 Güncelleme: 02 Ağustos 2024 Cuma 22:51 Beşiktaş, Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ad38d0995f66a3340b0d13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tatil cennetine akın: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tersanede ''platform'' faciası: 2 işçi feci şekilde can verdi Bolu Dağı Tüneli kapatıldı, sürücülerin çilesi başladı 19 yaşındaki kız kanalda ölü bulundu; eski sevgilisi gözaltında Büyük ustaya son görev: Genco Erkal toprağa verildi İstanbul'da dehşet: Bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu Peynir etiketlerinde yeni dönemi başlıyor Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü Yolcu uçağında korku dolu anlar: İniş takımları açılmadı