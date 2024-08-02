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Beşiktaş transferi resmen açıkladı

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Beşiktaş, Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

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