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  4. Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı

Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Faslı stoper Romain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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