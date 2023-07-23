Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 23 Temmuz 2023 Pazar Saat: 13:45 Güncelleme: 23 Temmuz 2023 Pazar 13:45 Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan’ın karıştığı trafik kazası sonrası darp edilmişti. O anların görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64bd04c284d09d55ac4fce53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Artvin'de Temmuz ayında kar topu keyfi Korku dolu anlar: Tramvayda bıçaklı saldırı kameralara yansıdı İlginç anlar: İETT otobüsünde dans ve eğlence kamerada! Titanic'i aratmayan görüntüler! Bebek'te iskele çöktü, onlarca kişi denize düştü İstanbul'da iki ayrı noktada orman yangını Eşini ve kızını otelin havuzunda öldürdü Burcu Esmersoy'un sütyensiz videosu olay yarattı Tunceli'de polis müdahalesi: Gözaltılar var Zara'nın konserinde ilginç anlar! Bir anda üzerine fırladı