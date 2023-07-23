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  4. Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

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Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan’ın karıştığı trafik kazası sonrası darp edilmişti. O anların görüntüleri ortaya çıktı.

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